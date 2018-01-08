Умные люди обожают беспорядок, любят ругаться и поздно ложатся спать

Исследования в области психологии показали, что людям с высоким уровнем интеллекта очень часто свойственны привычки, которые раздражают окружающих

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Многие замечали, что на рабочих местах и в домах людей, занятых научными или технологическими разработками, царит невероятный беспорядок. Как заявил психолог Кэтлин Вогс в газете "Нью-Йорк Таймс", скорее всего, это не случайность и не результат нехватки времени.

"Беспорядок может означать, что человек свободен от чужих мнений и традиционных взглядов, стремится к новым идеям. И наоборот, идеальный порядок демонстрирует склонность человека к строгому следованию общепринятым традициям и правилам".

Высокий уровень интеллекта может объяснять и тот факт, что люди с хорошим воспитанием и образованием часто ругаются "как сапожники". Исследования показали, что чем больше бранных слов в минуту может вспомнить человек, тем выше его результаты в тексте на IQ. Как считают психологи, иногда бранные слова означают стремление человека как можно более образно и ярко выразить мысль, демонстрируют богатство его лексикона и опять-таки, нежелание следовать в русле общепринятых правил.

Кроме того, исследователи нашли прямую связь между высоким уровнем интеллекта и привычкой ложиться спать глубоко за полночь. Как правило, это означает, что человек видит больше новых идей в окружающем мире, чем большинство людей, и элементарно не успевает в течение дня усвоить интересующую его информацию, хотя его мозг и работает в высоком темпе.