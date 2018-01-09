Американские ученые открыли способ замедлить старение

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. В Юго-Западном медицинском центре Техасского университета считают, что для успешной борьбы со старостью достаточно небольшой, но постоянной физической нагрузки. Упражнения, рекомендованные техасскими учеными, с помощью которых удастся дольше поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы в целом, включает в себя недельный курс занятий.

Среди них — сеанс дыхательной гимнастики, который позволяет добиться пиковой частоты сердечных сокращений за 4 минуты, а затем 3 минуты отдыха. Упражнение выполняется в четыре подхода.

Согласно результатам исследования, которое продолжалось два года, пожилые люди, занимавшиеся по этой системе, продемонстрировали самые высокие показатели здоровья сердечно-сосудистой системы.

Люди старше 65-ти лет перестали страдать от скачков давления в 75% случаев, а эластичность сосудов повысилась на 30%.