Женщины, которые работают по ночам, чаще болеют раком

Долгие ночные смены значительно повышают риск возникновения онкологических заболеваний у женщин. Об этом сообщают китайские исследователи, которые подтвердили, что речь идет не только о таком распространенном виде заболевания как рак молочной железы, но и о других видах рака

Онкологи заявили, что работающих по ночам женщин, кроме повышенной угрозы рака, поднимаются показатели заболеваемости раком кожи и онкологических болезней желудочно-кишечного тракта.

При помощи коллег со всего мира, китайские ученые изучили более 100 000 случаев заболеваний раком среди около 4 миллионов жителей стран Европы, Америки, Азии и Австралии. Результаты исследования показали, что в среднем женщины, которые трудились на предприятиях и в офисах экстренных служб в ночную смену, заболевают раком на 20% чаще.

© Sputnik/ Sergey Guneev Заболеваемость раком легких в Молдове стала угрожающей

Угроза онкологических заболеваний кожи увеличивается при этом более чем на 40%, рака молочной железы — более чем на 30%, болезней ЖКТ — почти на 20%. Подчеркивается, что это касается только жительниц Европы и США. По мнению ученых, эта особенность связана с различиями в уровне части половых гормонов, которые развиваются у жителей промышленно развитых стран.

Как показали исследования, чем дольше работает женщина по ночам, тем выше угроза возникновения рака. Каждые 5 лет работы риск заболеть раком молочной железы повышается на 3%.

Оригинал исследования был опубликован в престижном научном журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.