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Британский комик Бенни Хилл (Альфред Хоторн)

Что оставил миру великий пошляк XX века

© wikipedia.org/wiki/Хилл,Бенни
В мире
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Шоу Бенни Хилла смотрели миллионы зрителей, а умер его создатель и главный герой в полном одиночестве

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik, Иван Бурзум. Его считали одновременно достоянием и позором Британии, обвиняли в пошлости и вульгарности, но ни в одной его шутке никогда не было даже намека на насилие, разбой, грубость или жестокость. 

Голливудский комик
© twitter.com
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Именно так говорят в ХХI веке о знаменитом комике XX века Бенни Хилле. Почему мы о нем вспомнили? Все просто: сегодня исполняется 94 года со дня рождения британского шоумэна. Кстати, его настоящее имя было Альфред Хоторн Хилл. Артистический псевдоним он взял себе позже, когда устроился на работу помощником режиссера.

Вдохновленный звездными юмористами британской эстрады, Альфред сам захотел попробовать себя на этом поприще. Во время Второй Мировой войны Бенни Хилла призвали в армию, именно там он и стал выступать впервые, и именно оттуда он привез множество смешных историй для своего шоу.

Шоу его имени появилось на телеэкранах в 1955 году. За 63 года эти забавные истории посмотрело не одно поколение. Действительно его скетчи изобилуют недвусмысленными шутками, порой, даже на грани приличия. За что артиста и называли "телеэкранным пошляком". Но положа руку на сердце, честно признайтесь: если вам предложат посмотреть какой-нибудь "Камеди Клаб" или "Шоу Бенни Хилла", то, очевидно, выиграет старина Бен. Хотя, юмор юмору рознь, конечно…

Почти тридцать лет программа Бенни Хилла была самой популярной из всех существующих на Земном шаре. Ее показывали в 140 странах мира. На постсоветском пространстве зрители впервые официально увидели эти "скетчи" на телеэкранах в начале 90-х, когда его создателя уже не было в живых.

Хилл, который старался держаться подальше от политики и политиков, однажды не выдержал и спародировал железного премьер-министра Британии — Маргарет Тетчер, а также "прошелся" по королевской семье.

После этого глава британского правительства распорядилась подвергать каждую программу комика жесточайшей цензуре. В итоге за десять лет комиссией было забраковано более 150 часов готового видеоматериала. Артист замкнулся в себе, впал в депрессию, начал пить. В это же время его стали высмеивать коллеги по профессии, что еще больше усугубило внутреннее состояние комика. В итоге в 1991 году шоу закрыли.

Умер комик спустя год. В полном одиночестве. Выяснилось, что заработав за свою карьеру 10 миллионов фунтов стерлингов, Бенни Хилл так и не обзавелся собственным домом и автомобилем. Он не смог привыкнуть к роскоши, которая его окружала. Зато он продолжает потомкам в XXI  веке дарить хорошее настроение.  

Подготовлено по материалам из открытых источников.

Теги:
комик, юмор, шоу, телевидение, Бенни Хилл
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