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Свеча

Ушла из жизни еще одна легенда рока

© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Басист британских групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд упал с лестницы

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Семидесятишестилетний музыкант, один из основателей легендарной группы The Zombies Джим Родфорд, умер в результате падения с лестницы. Трагедия произошла вскоре после своего последнего отыгранного концерта в составе группы.

Свеча
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Умер человек-легенда мировой рок-музыки

Родфорд считался одним из лучших бас-гитаристов в роке, его музыкальная карьера составила 60 лет. В начале 60-х музыкант помог друзьям основать группу The Zombies — легенду британской рок-сцены. Но отказался стать ее участником, поскольку на тот момент он был лидером собственной группы, The Bluetones.

Позже Родфорд присоединился к группе The Kinks. С небольшим перерывом он играл в ней до 1996 года. А после, все-таки, стал участником The Zombies, в которой играл вместе со своим сыном.

Как говорится на официальном Twitter-е группы, точная причина смерти Родфорда пока не установлена. Гитарист скончался вскоре после своего последнего отыгранного концерта в составе The Zombies.

​График гастрольного тура группы в этом году расписан на несколько месяцев вперед. Планировалось, что музыканты выступят в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и многих других городах США, а также в канадском Ниагара-Фолс. Билеты на многие концерты уже распроданы, на другие продажа все еще открыта.

Свои соболезнования также выразил основатель группы The Kinks Дейв Дэвис.

"Я сокрушен потерей Джима, мне сложно писать эти слова. Это шок, потому что я всегда верил, что Джим будет жить вечно, в стиле рок-н-ролла. Отличный друг, великий музыкант, великий человек — он был важной частью The Kinks последние годы", — прокомментировал смерть Родфорда Дэвис.

Недавно ушла из жизни солистка рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан>>>

Теги:
легенда, утрата, рок, музыка, Джим Родфорд, мир
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