Морозы усилятся: точный прогноз погоды в Молдове на 22 и 23 января

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КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на территории всей страны ожидается переменная облачность, будет морозно, возможны осадки.

Температура воздуха за сутки будет колебаться от — 6 до + 1 С.

В понедельник, 22 января, и во вторник, 23 января, характер метеокартины практически не изменится. Температура воздуха в понедельник сохранится примерно в таких же градусах — от минус 5, до минус 2. А вот со вторника начнет морозить серьезно, от минус пяти до минус девяти, в среду и четверг столбик термометра покажет минус 14.

В Молдову пришли метели: синоптики объявили "желтый код">>>

Синоптики предупреждают об образовании сугробов, местами на дорогах возможны снежные заносы.

Как отметили синоптики, северо-западный ветер усилится до 15-18 метров в секунду.