СМИ: в Германии отзовут 127 тысяч машин Audi

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Федеральное ведомство по транспорту Германии распорядилось отозвать 127 тысяч новых автомобилей Audi моделей A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 с дизельным двигателем V6 TDI из‐за из-за проблем с системой контроля выбросов, передает РИА Новости с ссылкой на издание Bild am Sonntag.

KBA verhängt Zwangsrückruf für alle neuen Audi V6-Dieselmodelle. https://t.co/gKNJFNs690 — BILD am SONNTAG (@BILDamSONNTAG) 20 января 2018 г.

​Кроме того, может быть наложен запрет и на продажу A8, сошедших с конвейера до середины 2017 года, сообщает то же издание.

Отмечается, что в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 с дизельным двигателем было обнаружено программное обеспечение, которое, по данным издания, позволяет обходить ограничения на выброс вредных газов.

Audi принадлежит немецкому автоконцерну Volkswagen, который ранее оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. Летом минувшего года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву в ФРГ.