СМИ: Турецкие танки вошли в сирийский город

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Турецкие танки в воскресенье вошли в город Африн, передают зарубежные СМИ, ссылаясь на турецкий телеканал NTV.

© REUTERS/ Umit Bektas Ночью Турция подверглась ракетному удару с территории Сирии

Сообщается, что отряды самообороны курдов отходят от границы вглубь, особого сопротивления турецкие военные не ощущает. Ранее курды заявили о девяти погибших в результате бомбардировок со стороны турецких ВВС.

Генштаб Турции сообщил об уничтожении 153 целей формирований курдов в сирийском Африне, среди которых убежища и склады с оружием.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

В субботу, 20 января, генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. В результате авианалета погибли девять человек — шесть мирных граждан и три бойца курдских сил самообороны. Еще 13 получили ранения, один семилетний мальчик скончался от полученных ран в больнице. Москва и Вашингтон призвали стороны конфликта избегать эскалации. Кроме того, Россия поддержит в ООН требования Сирии о прекращении операции в Африне.