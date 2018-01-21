Как это было: Ургант и компания сплясали в пижамах под Satisfaction

Видео с танцующими в пижамах участниками передачи "Вечерний Ургант" под хит Бенни Бенаси Satisfaction, набирает бешеные просмотры в Интернете

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Есть такая работа: родину развлекать. Чем успешно и занимаются участники передачи "Вечерний Ургант" во главе со своим "лицом проекта" Иваном. Все действующие лица ролика были в пижамах и пародировали…Впрочем, выводы делайте сами.

Ролик с хэштегом #Satisfaction продолжительностью чуть меньше минуты набрал уже свыше миллиона просмотров и более двух тысяч комментариев в Instagram.

Любопытно, что несколько лет назад у этого видео было другое музыкальное сопровождение. Создатели шоу просто записали сейчас другую звуковую дорожку. Пользователи соцсетей вспомнили недавний случай в Ульяновске, где курсанты летного училища сняли ролик, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Многие осудили действия будущих офицеров, ну, и не меньшее количество людей поддержали полуголых танцоров.