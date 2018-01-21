Что думают жители Румынии об объединении с Республикой Молдова

В соседней стране прошел первый в этом году социологический опрос, он показал любопытную вещь

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Согласно опросу, который провел румынский Центр городской и региональной социологии по заказу stiripesurse.ro, лишь менее трети жителей соседней страны считают объединение Румынии с Молдовой необходимым или очень необходимым. Так думает 27% румын.

Любопытно, что опрос проводился в 100-летие так называемого Великого объединения 1918 года.

В опросе участвовали 1 068 взрослых граждан Румынии, в возрасте от 18 лет и старше. Изучение мнения проводилось методом интервью в период с 3 по 10 января 2018 г.