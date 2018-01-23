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Кадр из фильма Гоголь

О каких тайнах знаменитостей можно узнать по почерку

© Photo: Kinopoisk
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Графологи могут воссоздать портрет человека по 5 основным параметрам: характеру написания слов, размеру букв, их наклону и форме, направлению почерка, интенсивности нажима, что рассказали специалистам "каракули" знаменитостей

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Почерк может рассказать о человеке больше, чем кажется: в нем зашифрованы наши комплексы, страхи, надежды и мечты. Но почерк человека может меняться в зависимости от ситуации, настроения и других факторов. Когда человек испытывает сильные эмоции, он пишет с большим нажимом, чем обычно, когда расслаблен — наоборот. 

Специалистам достаточно короткой записки для того, чтобы рассказать практически все о том, кто ее написал, в каком состоянии он был.  По просьбе РИА Новости эксперты оценили письма известных музыкантов и писателей. Несобранный Лев Толстой и жестокий Майкл Джексон: мы составили рейтинг знаменитостей по шкале их эмоциональности.

Агрессивный и банальный Курт Кобейн
Музыкант Курт Кобейн во время концерта MTV Unplugged в Нью-Йорке
© Photo: Fotobank.ru/Getty Images/ Frank Micelotta
Музыкант Курт Кобейн во время концерта MTV Unplugged в Нью-Йорке

Почерк лидера Nirvana Курта Кобейна рассказал об его душевной незрелости. В марте 1994 года, за месяц до самоубийства, музыкант написал письмо бас-гитаристу коллектива Кристу Новоселичу, в котором заявил о желании распустить группу.

Кобейн обвинил во всех проблемах музыкантов и говорил о ненависти к "самому образу группы". Почерк подтвердил: Кобейну сложно брать на себя ответственность, он был склонен перекладывать вину за свои неудачи на других. Музыканту не хватало гибкости, легкости и эмпатии, — считает графолог Экспертно-консультационного Центра независимых экспертиз, психофизиологических исследований и технических испытаний "Графо-Логос". Кобейн не умел справляться с перенапряжением и был склонен к агрессии.

"У него произошло накопление негативного состояния и усугубление острого психологического неблагополучия. Низкий уровень благонадежности, нестабильность эмоциональной сферы. Мышление субъективное и банальное. Низкая способность мыслить стратегически, выделять главное. Высокий уровень поведенческой и психологической дезадаптации, склонности к зависимостям, аутоагрессивному и аддиктивному поведению. Ему было сложно справляться с воздействиями внешней среды", — отметил специалист.

Самонадеянный и жесткий Майкл Джексон
Выступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США
© AP Photo / Rusty Kenned
Выступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США

Майкл Джексон любил внешний блеск: красивые дома, компании влиятельных знакомых, красивую одежду. Однако для близкого общения он предпочитал тесный круг друзей.

Мы проанализировали письмо музыканта бывшей жене Лизе Мари Пресли, которое было выставлено на аукцион в 2012 году. В нем он говорит о необходимости отдыха и заботы о здоровье.

В этом письме, по мнению эксперта, Джексон, скинув маску, превратился в беспомощного ребенка, которому были нужны внимание и забота. Он проводил четкую границу между семейным очагом и сценой. Если Майкл-звезда любил производить впечатление, то Майкл-человек не умел балансировать между перенапряжением и расслаблением, что приводило к депрессиям и эмоциональному истощению.

"Он был мотивирован на карьерный рост и на интересную профессиональную деятельность, целеустремлен. Внешне Майкл демонстрировал лидерский потенциал, жесткость, упрямство, превосходство, материалистичность, эгоизм, самонадеянность, нетерпимость и манипуляции. Он был вспыльчив, но отходчив", — сказал графолог.

Негибкий бунтарь Джон Леннон
Джон Леннон во время благотворительного концерта в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Dave Pickoff
Джон Леннон во время благотворительного концерта в Нью-Йорке, США

Письмо Джона Леннона жене Синтии, с которой на тот момент они были вместе, состоит из фразы "Я люблю тебя", повторенной несколько десятков раз. Казалось бы, столь романтичное послание должно сказать о лиричности музыканта.

Однако графолог сделал другие выводы: Леннон был бунтарем со сложными душевными переживаниями. Музыкант тяжело адаптировался к внешней среде, хотя стремился производить впечатление на людей.

"Ему не хватало гибкости, легкости, свободы самовыражения, душевного покоя и комфорта. А по причине того, что он не умел грамотно справляться с негативным воздействием окружающей среды, преодолевать любую нагрузку, потребность организма в удовлетворении чувственных потребностей делала его уязвимым перед алкогольной, наркотической и табачной зависимостью", — сказал специалист.

Скрытый манипулятор Николай Гоголь

Письмо Н.В.Гоголя
© Sputnik/ Юрий Кавер
Письмо Н.В.Гоголя

Сельский календарь годовых работ, составленный Николаем Гоголем в 1849 году, рассказал не только о высадке огурцов, но и о лицемерии писателя. Оказалось, что для Гоголя был важен внешний вид, социальное одобрение и комфорт.

"Он показывал себя в некоторой таинственной перспективе. Как правило, за этой маской кроется очень много душевных проблем и непроработанных переживаний. Это достаточно яркий маркер душевного неблагополучия. Роскошные, дорогие одежды и аксессуары, по его мнению, способны создавать "подушку безопасности" и ложное чувство комфорта", — рассказал эксперт.

По его мнению, Гоголь много внимания уделял ненужным деталям.

"Гоголь был очень восприимчив, он все пропускал через себя, прислушивался к своему организму, оценивал ощущения. Ассоциативность мышления влияла на особенности памяти, которая искажала приятные события и исключала неприятные. Писатель стремился к чувственным удовольствиям, самосовершенствованию, хотел быть в центре внимания и манипулировать людьми", — подытожил графолог.

Несдержанный и несобранный Лев Толстой

Письмо от Льва Николаевича Толстого Мохандасу Карамчанду Ганди
© Sputnik/ Александр Красавин
Письмо от Льва Николаевича Толстого Мохандасу Карамчанду Ганди

Лев Толстой оказался человеком эмоциональным, несдержанным и вспыльчивым. По мнению эксперта, ему категорически не хватало порядка как в творческой, так и в личной жизни. Об этом рассказало письмо, написанное Толстым в 1910 году руководителю и идеологу движения за независимость Индии от Великобритании Мохандасу Карамчанду Ганди.

"Он, безусловно, талантлив, но при этом ему не хватало элементарного порядка в повседневной жизни, отношениях, мыслях, идеях и вещах", — отметил графолог.

По его словам, Толстого отличало "противоречивое начало и сильное душевное волнение". Он принимал решения под действием импульса, не отличался последовательностью и логикой. Однако у писателя были хорошие коммуникативные способности, он умел общаться с людьми.

"Ему не хватало терпения, он не успевал за скоротечным движением своей противоречивой талантливой мысли. Обладал сильной личностной направленностью на достижение поставленных результатов. Активная жизненная позиция, ярко выражен импульс действовать, достигать поставленных результатов, смело и решительно заявлять о себе. Уверенный, энергичный, активный, решительный и настойчивый", — сказал эксперт-графолог.

Зрелый и разумный Антон Чехов

Письмо Антона Чехова Алексею Суворину
© Sputnik/ Михаил Филимонов
Письмо Антона Чехова Алексею Суворину

Антон Чехов оказался человеком рациональным и логичным. К этому выводу эксперт пришел, проанализировав письмо, которое в 1890 году 30-летний писатель отправил Алексею Суворину, журналисту, издателю и драматургу. Почерк Чехова рассказал об его зрелости, разумности подхода к проблемам и о стремлении к порядку.

"Для него были важны размеренность и предсказуемость, характерна спокойная уверенность в себе, позволяющая ему выходить из любых сложных жизненных ситуаций. Антон Павлович жил сам, при этом позволял жить другим; ценил свое личное пространство, с уважением относился к окружающим. С пониманием относился к социальному неравенству. Предпочитал тесный круг близких друзей, которые уже не раз прошли качественную проверку временем", — сказал специалист.

По словам графолога, Чехов умел контролировать эмоции в любых жизненных ситуациях, но ему не хватало спонтанности, легкости, гибкости и эмоциональности.

Как это было сделано
Письмо
© Sputnik.
Письмо

Метод анализа писем считается у специалистов лабораторным: в своих выводах графолог опирается на трехуровневое исследование морфологических признаков штрихов рукописного документа. "Это исследование не имеет никакого отношения, например, к гаданиям на кофейной гуще", – сказал специалист. По его словам, почерк человека определяется подсознательными процессами. Во время письма рука – лишь инструмент мозга, личности пишущего. 

По словам специалистов, такое исследование, подобно хирургическому скальпелю, способно вскрывать самые страшные тайны подсознания, которые как порой кажется, надежно скрыты от посторонних глаз.

Теги:
почерк, слова, письмо, Молдова
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