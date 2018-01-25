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Жители Евросоюза против санкций США в отношении партнеров России

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (237)
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Жители Европы против санкций США в отношении партнеров России по газу - результаты опроса Sputnik.Мнения

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Большинство жителей Германии, Франции, Великобритании и Польши высказались против санкций на те европейские компании, которые участвуют в газовых проектах вместе с Россией.

Александр Гусев
© Sputnik/
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Такие данные получены в результате опроса Sputnik.Мнения.

Напомним, что в результате вновь принятого законопроекта, США могут накладывать санкции на некоторые европейские компании, участвующие в газовых проектах вместе с Россией. Некоторые считают, что санкции США против компаний Евросоюза неприемлемы в качестве средства взаимодействия с европейскими партнерами. Другие говорят, что санкции США вполне уместны, даже если они наносят ущерб европейским компаниям.

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Могут ли США накладывать санкции на европейские компании
© Sputnik/
Могут ли США накладывать санкции на европейские компании

Большинство французов и немцев (65% и 61% опрошенных соответственно), а также 47% опрошенных британцев и 37% поляков считают, что санкции США неприемлемы в качестве инструмента взаимодействия с европейскими партнерами.

Также 14 % жителей Франции, 20% от населения Германии, 32 % британцев и 24 % граждан Польши считают, что санкции США приемлемы, даже если они в ущерб европейским компаниям. Остальные затруднились дать вразумительный ответ.

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Теги:
антироссийские санкции, санкции, США, Россия, Общество
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