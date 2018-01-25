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Музыкант Александр Ф. Скляр

Александр Скляр: в песнях Высоцкого очень много рок-н-ролла

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
В мире
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Тема:
Высоцкий - 80: такой, какой есть (9)
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Интервью с лидером группы Ва-Банк о творчестве, о рок-н-ролле и о Владимире Высоцком

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Лидер рок-группы "Ва-Банк" Александр Ф. Скляр в интервью Sputnik Латвия рассказал, почему он считает, что бард, артист, поэт Владимир Высоцкий был рокером в душе. Беседа состоялась накануне выступление группы в Юрмале. Музыкант признался, что альбом "Оставайтесь, друзья, моряками" он посвятил 80-летию Владимира Семеновича, творчество которого с самого детства  его вдохновляло.

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Песни о главном

— В альбом "Оставайтесь, друзья, моряками" вошли песни Высоцкого, которые я специально выбрал и исполнил под гитару, а группа "Ва-БанкЪ" и другие мои друзья-музыканты сделали прекрасные аранжировки. В итоге получилось 14 треков: 13 песен и одно стихотворение, которое читает сын Высоцкого — Никита Владимирович. А что касается новой концертной программы, то ранее у меня никогда не было таких — целиком из произведений Высоцкого. На концерте прозвучат песни из альбома "Оставайтесь, друзья, моряками" и, конечно, многие другие. Участвует в нем не вся наша группа, а только трое — я, пианист и контрабасист, этого состава вполне хватает для новой программы. 

— Высоцкий звучит в XXI веке? Те люди, которые появились на свет уже в 1990-е, чувствуют нерв поэта совсем из другого времени?

— Высоцкий в своих лучших песнях (а этих песен очень много) остается совершенно современным. Он сумел поднять какие-то такие важные вечные вопросы человеческих взаимоотношений, которые не устаревают со временем. Музыканты могут по-разному исполнять его песни, но смысл того, о чем пронзительно говорил Высоцкий, не теряется и в нынешнем веке.

Исполнять Высоцкого можно только предельно честно

— Многие заметили, что и Скляр уже не совсем Скляр, когда исполняет песни Высоцкого…

— Высоцкого я открыл для себя еще в первом-втором классе школы. Не сомневаюсь, что стихи Владимира Семеновича уже на подсознательном уровне так или иначе, но повлияли на мою жизнь, на мироощущение и — логично — на многие песни. В самом начале, когда я только взял в руки гитару, конечно, не избежал подражания Высоцкому — так было и со многими моими друзьями музыкантами. Когда исполняешь песни Высоцкого, то, сам этого не осознавая, погружаешься в мир его образов — очень мужских, честных и откровенных. Но постепенно, играя песни Высоцкого, я выработал какую-то собственную манеру исполнения, где виден и "сам Скляр".

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Осознание того, как нужно аранжировать известные песни Владимира Семеновича, приходило ко мне постепенно в процессе разных музыкальных экспериментов. Если вернуться к новому альбому, то, например, я решил замедлить и немного ритмически преобразовать песню "В куски разлетелась корона", чтобы точнее донести ее текст до слушателя. А в песне "За меня невеста" посчитал, что нужен хор — "людей, оставшихся на воле".

Владимир Высоцкий
© Sputnik/ Анатолий Гаранин
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Что чувствую не только я, но и мои товарищи по цеху, например, Гарик Сукачев, Юра Шевчук: песни Высоцкого уже сами по себе требуют от музыканта выкладываться по полной программе. А иначе, без такой вот выкладки, не сможешь по-настоящему исполнить Высоцкого — и слушатели сразу почувствуют халтуру. Это дело очень непростое. И, возможно, именно поэтому я не делал раньше концертов, которые бы полностью состояли из песен Высоцкого. Это очень сложное занятие.

Кругом свобода. Бери! Но сумеешь ли ею распорядиться?

— Ваш друг Гарик Сукачев как-то сказал, что, доживи Владимир Семенович до этого времени, он бы органично смотрелся на одной сцене именно с рок-музыкантами.

— Я уверен, что это именно так. И я в этом тоже в очередной раз убедился, когда работал над альбомом "Оставайтесь, друзья, моряками". Очень многие песни Высоцкого предельно органично звучат в исполнении рок-групп. Обратите внимание, чуть ли не все наши поют Высоцкого — и получается исключительно душевно. В песнях Высоцкого очень рок-н-ролльные и ритмика, и текст, и искренность исполнения. Не зря мы все, рок-н-ролльщики, считаем Владимира Семеновича своим учителем. В нем правда всего нашего рок-н-ролльного голоса.

— Другой ваш товарищ Юрий Шевчук в своей песне "Цыганочка", посвященной Владимиру Семеновичу, сказал: "Нам Высоцкий как–то спел про кабаки да храмы — жаль, увидеть не успел нынешнего срама". Не кажется, что, окажись поэт в наши дни, был бы, мягко говоря, удивлен реалиями происходящего?

—  В одной известной песне Высоцкий сказал: "Мне вчера дали свободу. Что я с ней делать буду?". В 1990-х у нас появилась свобода, и многие мои друзья, в том числе рок-музыканты, актеры, писатели, если и не задавали себе этот вопрос вслух, то он был виден в их глазах. И теперь, уже в XXI веке, вот она — кругом свобода. Бери ее! Главное, как мы ею распоряжаемся. Верно, кто-то ею распоряжается так, что "срам один".

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Шевчук в "Цыганочке" все точно сказал. Но при этом я не думаю, что Владимир Семенович переосмыслил бы то, о чем пел. Он бы оставался все таким же Высоцким, говорил бы нам в своих песнях о происходящем вокруг — жестко, честно и глубоко. И я уверен, что в наши дни живой Высоцкий был бы самым популярным рок-н-ролльщиком. Да и за границей он был бы понятен намного лучше, чем многие из нынешних музыкантов. Нерв Высоцкого всегда чувствовали даже те, кто толком не знал русского языка и не сильно понимал тексты его песен.

То, что после "Ястреба"

— После выхода "Оставайтесь, друзья, моряками", когда нам ждать выхода альбома собственно группы "Ва-БанкЪ"?

— Весь прошлый год у меня прошел под знаком Высоцкого — создания альбома его песен, а своих новых не записывал. Сейчас как раз о своих песнях мы и думаем в группе.

Пока на концертах мы исполняем композиции из нашего в настоящий момент последнего альбома "Ястреб", а также из других дисков стараемся найти какие-то новые нотки, оживить совсем старые песни, давно многими позабытые. Думаю, в наступившем году нового альбома "Ва-БанкЪ" не будет, а вот в 2019-м мы на него решимся. Наша группа сейчас в отличной творческой форме.

Тема:
Высоцкий - 80: такой, какой есть (9)
Теги:
музыка, интервью, история, Владимир Высоцкий, Латвия
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