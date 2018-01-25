Людмила Сенчина: от секс-символа до рок-музыки

Мало кто знает, что у известной певицы Людмилы Сенчиной были практически молдавские корни, об этих и других фактах, читайте в очередной "Истории в деталях" от Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Людмилу Сенчину и ее творчество любили и продолжают любить по всему бывшему Союзу. Ее предки по отцовской линии жили в Молдове, она была женой и мамой рокеров, а вдова Джона Леннона Йоко Оно сделала ей дорогой подарок в память о легендарном "битле".

Народная артистка России скончалась в Петербурге утром в четверг на 68-м году жизни.

Предлагаем вашему вниманию те факты ее биографии, которые обычно не предавались огласке (кликайте на инфографику).

Почти битломанка

Сенчина была первой советской певицей, в репертуаре которой появились песни The Beatles. Интересно, что такому пополнению репертуара певицы предшествовало ее знакомство со вдовой Джона Леннона — Йоко Оно. В доме Йоко Людмила Петровна провела несколько дней.

"Я не могу сказать, что тогда была сумасшедшей битломанкой и мечтала приехать в США и познакомиться с Йоко. Волею судьбы так получилось. Я была на гастролях в Америке, переутомилась и заболела. Это случилось со мной внезапно, перед отъездом в аэропорт, а из гостиницы мы уже съехали. Меня на несколько дней оставили в доме, где когда-то жил Джон Леннон, а на тот момент жила Йоко Оно. Она подарила мне эксклюзивный набор пластинок "Битлз", которыми я очень дорожу", — делилась воспоминаниями Сенчина.

Эротика с Высоцким

В 1977 году на экраны страны вышел фильм "Вооружен и очень опасен". Картина сразу же попала в лидеры проката. Успех фильма объяснялся не только закрученным сюжетом и песнями Высоцкого, но и эротической сценой с участием Сенчиной. Обнажив в кадре грудь, певица сразу же попала в разряд секс-символов советского кинематографа.

Рок-н-ролльная семья

Сенчина трижды была замужем. Первый раз узами брака она себя связала с солистом питерской оперетты Вячеславом Тимошиным. От этого брака у певицы есть сын Вячеслав, который после развода супругов остался с отцом. Парень играл в рок-группах, а затем уехал в Бостон, где занялся переводами.

Женский вокал — тяжелый рок, тяжелая судьба>>>

Во второй раз Людмила Сенчина вступила в брак с основателем первой официальной в Союзе рок-группы "Цветы" Стасом Наминым. Познакомились в 80-м, во время московской Олимпиады, а потом… целых 10 лет, уже будучи расписанными, жили в разных городах — Людмила в Ленинграде, а Стас в Москве. Но это не мешало их теплым отношениям, и после развода бывшие супруги отзывались друг о друге с большим уважением.

Публика "сводила" Сенчину с Игорем Тальковым и Иосифом Кобзоном, но подтверждений этим слухам не нашлось.