В космос запустили "Звезду человечества", которая видна отовсюду

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Как сообщают ученые, спутник называется "Звезда человечества", его особенность в том, что единственная цель аппарата – ярко сиять под лучами Солнца и быть заметным для любого наблюдателя на поверхности нашей планеты.

"Познакомьтесь со "Звездой человечества" — ярким, мерцающим спутником, который вращается вокруг Земли. Его можно увидеть невооруженным глазом в ночном небе. "Звезда человечества" призвана побудить всех людей задуматься о хрупкости человечества и о нашем месте во Вселенной. Отслеживайте местоположение спутника на сайте thehumanitystar.com", — говорится на официальной странице аппарата в социальной сети Фейсбук.

Спутник представляет из себя сферу из углеродного волокна с 65 панелями, покрытыми высокоотражающим свет материалом. Во время движения аппарат быстро вращается, создавая эффект мерцания, хорошо видимый на фоне звезд.

"Звезда человечества" облетает Землю каждые 90 минут и видна из любой точки земного шара. Спутник будет находиться на околоземной орбите около 9 месяцев, прежде чем сгорит в высоких слоях атмосферы.