Найдена самая “эрогенная” зона всей Европы

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Чиновники и простые граждане Литвы отреагировали на не совсем обычную публикацию иностранных туристов, которые назвали столицу республики — город Вильнюс — самой "точкой G всей Европы".

На афише, на которой размещен призыв к иностранцам посещать Литву, изображена девушка в момент сексуального экстаза. Она сжимает в руке простынь, на которой изображена карта Европы, а левой рукой буквально вцепилась в Литву в момент высшего эротического удовольствия.

"Никто не знает, где эта страна находится, но когда вы ее посетите, это будет нечто фантастическое. А Вильнюс вообще является точкой G всей Европы", — сказано в тексте, сопровождающем скандальное изображение.

Публикация вызвала реакцию ответственного за связи с общественностью мэрии города Каунас Мантаса Бертулиса.

"Хотелось бы пожать руку всем авторам. Возможно это — самая крутая публикация о Вильнюсе из тех, которые мне приходилось видеть", — написал Бертулис на своей странице в соцсетях.

Между тем, в компании Go Vilinius, которая занимается развитием туризма в столице Литвы, объяснили, что эта публикация не является финальной работой, а лишь одним из студенческих эскизов. Тем не менее, власти города выразили благодарность за такую идею и отметили, что будут развивать идею, как привлекающую внимание туристов.