Евроскептик Земан победил на выборах в Чехии

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. В субботу в Чехии завершился второй тур президентских выборов, в котором участвовали два победителя первого тура: действующий глава государства Милош Земан и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош.

После подсчета результатов на 99,8% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,45% голосов избирателей, за него проголосовали 2,84 миллиона сограждан. Драгош набрал 48,54% голосов, за него проголосовали 2,68 миллиона человек. В выборах приняли участие 66,58% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей.

В выступлении перед своими сторонниками Земан заявил, что постарается в своей деятельности не разочаровывать сограждан.

"Пять лет назад на первых прямых президентских выборах за меня проголосовали 2,7 миллиона сограждан, сейчас — 2,8 миллиона. Так что я иду на следующие пять лет с еще более усиленным мандатом и обещаю не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской республики", — сказал он.

Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост главы Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост Президента Чешской Республики", — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что результаты голосования "подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа".