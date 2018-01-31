В Исландии запретили детям давать имя Андрей

В Исландии, население которой составляет 335 тыс. человек, власти уделяют особое внимание сохранению чистоты языка

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. В борьбе за чистоту языка в Исландии пострадало имя "Андрей". Как сообщают местные СМИ, написании "Andrej" не соответствует правилам исландского языка.

В именах и названиях разрешено использовать только буквы исландского алфавита, в котором 32 буквы. При этом буквы С, Q, W и Z.Второе условие — имя должно быть мужского или женского рода.

Большинство иноязычных слов, в том числе имена собственные, исландцы не заимствуют, а употребляют в тех формах, которые соответствуют нормам и правилам их языка.

На данный момент в реестре разрешенных имен есть пять вариантов имени Андрей, используемых представителями разных народов: Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и собственно исландское Андри.

За соблюдением правил следят 6 членов государственного комитета по личным именам.

Имя Андрей — греческого происхождения, означает "мужественный", "храбрый", "смелый".