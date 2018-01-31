Правила въезда на Украину изменились: что можно провозить с собой

Украина ужесточила правила въезда для иностранцев, новые правила были подписаны Петром Порошенко еще в августе прошлого года.

КИШИНЕВ, 31 янв— Sputnik. Фиксация биометрических данных стала обязательна для граждан 71 государства. Киев запланировал порядок пограничного контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины еще летом прошлого года, новые правила вступили в силу с 1 января 2018 года.

По новым правилам пересекающих границу иностранцев (в том числе, например, граждан РФ) будут фотографировать, а также снимать их отпечатки пальцев.

В Пограничной полиции Молдовы отметили, что новые правила пересечения границы пока не коснулись граждан нашей республики, при пересечении молдо-украинской границы можно предъявлять наряду с биометрическим и обычный загранпаспорт.

А вот новые таможенные правила едины для всех иностранцев.

Одному человеку можно провозить упаковку чая, кофе, шоколада. Яблок, груш, картофеля, моркови, грибов — до 2 кг. Также можно спокойно провозить до 2 кг мяса, сала, одну копченную курицу, одну палку колбасы, одну банку домашней консервации, одну банку домашнего мёда, др. Но общая сумма всех продуктов питания не должна превышать 200 евро.

Как сообщают украинские СМИ, не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу на таможенную территорию Украины в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже товаров (кроме подакцизных товаров и личных вещей), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент:

1000 евро — через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения;

500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, — через другие, чем открытые для воздушного сообщения, пункты пропуска через государственную границу Украины, если такое лицо отсутствовало в Украине более 24 часов и которое въезжает в Украину не чаще чем один раз в течение 72 часов;

50 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг, — через другие, чем открытые для воздушного сообщения, пункты пропуска через государственную границу Украины, если такое лицо отсутствовало в Украине менее 24 часов или въезжающего в Украине чаще чем раз в течение 72 часов.