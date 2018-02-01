Украинский журналист попросил политического убежища в Австрии

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии.
В декабре прошлого года во время митинга на Майдане на него напали националисты.
Возглавляемое им издание сообщило, что Гужва был вынужден сделать этот шаг из-за "давления со стороны властей".
Летом прошлого года журналиста задержали по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.
Адвокат журналиста Андрей Портнов сообщил, что его подзащитный покинул Украину совершенно легально, 6 января истекло действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева.
Как отметил Гужва, он не может рассчитывать на справедливое правосудие в своей стране, а правоохранительные органы, по его утверждениям, получили указание "активизировать фабрикацию и других дел" против него.