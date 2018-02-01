Украинский журналист попросил политического убежища в Австрии

По словам главного редактора интернет-издания Strana.ua Игоря Гужвы, он не чувствует себя в безопасности, в отношении него продолжают "фабриковать уголовные дела"

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии.

В декабре прошлого года во время митинга на Майдане на него напали националисты.

Возглавляемое им издание сообщило, что Гужва был вынужден сделать этот шаг из-за "давления со стороны властей".

Летом прошлого года журналиста задержали по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

Адвокат журналиста Андрей Портнов сообщил, что его подзащитный покинул Украину совершенно легально, 6 января истекло действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева.

Как отметил Гужва, он не может рассчитывать на справедливое правосудие в своей стране, а правоохранительные органы, по его утверждениям, получили указание "активизировать фабрикацию и других дел" против него.

"В том числе и по полностью сфабрикованному делу о вымогательстве. По нему спущена ориентировка — семь лет тюрьмы", — отметил Гужва.

По словам журналиста, он выехал в Австрию именно потому, что это нейтральная страна, которая не входит ни в один военно-политический блок.