Круче оригинала: что вытворяли русские балалаечники с немецким хитом

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik, Иван Бурзум. В Интернете набирает просмотры видеоролик с участием российского Шоу-Оркестра "Русский Стиль". Этот коллектив давно прославился своим яркими выступлениями на различных фестивалях.

© Sputnik/ Александр Макаров В Таллинне исполнили знаменитую песню о молдаванах

Музыканты играют на балалайках, контрабасах, пиле, гуслях… Коллектив ломает стереотипы, не только переворачивая образ о привычном звучании традиционных русских инструментов, но и меняя представление о рок-музыке. В репертуаре оркестра, кроме фолк-произведений, классики, есть много хитов мировой эстрады.

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Например, композиция Du Riechst So Gut берлинской "индастриал-группы" Rammstein в исполнении российских музыкантов "взорвала" Сеть. Этот ролик даже выложили на свою страничку в Facebook участники немецкого коллектива.

"Надо же, больше струн, чем у метал-группы!" — прокомментировали они этот номер.

Конечно же, талантливые музыканты "процитировали" не только брутальных немцев. В этом "калейдоскопе" звучит и The kids are ain't alright (группа OffSpring), а также "Во поле березка стояла" (русская народная").

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В составе "Русского Стиля" 15 молодых артистов, они лауреаты многих международных конкурсов, настоящие виртуозы.

Кстати, на днях коллектив выпустил новую музыкальную мозаику. "Очередной эксперимент в "смешении несмешаемого", так назван этот номер. А соединили артисты произведение американского рэпера Фаррела Уильемса и русскую народную песню"Валенки".