Стрельба в Лос-Анджелесе: школьница думала, что пистолет - игрушка

Один подросток ранен в голову, четверо человек получили травмы различной степени тяжести в результате стрельбы в одной из школ Лос-Анджелеса.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Кровавый инцидент, произошедший накануне в одной из школ Лос-Анджелеса, не является ни терактом, ни актом мести. Полиция города утверждает, что двенадцатилетняя виновница происшествия открыла стрельбу случайно.

© AFP 2018/ PAUL J. RICHARDS В американской школе в результате стрельбы погибли три человека

В четверг ученица одной из местных школ устроила стрельбу в классе. Несколько детей и один взрослый получили различные травмы, один учащийся ранен в голову, он находится в критическом состоянии.

По информации американских телеканалов, полиция Лос-Анджелеса сообщила, что огонь был открыт неумышленно: в школьном рюкзаке находился пистолет, он выстрелил после падения. Сама девочка сказала, что считала оружие игрушечным. Ей предъявлены обвинения в неосторожном обращении с оружием. Идет дополнительное расследование. В частности, выясняется, как у ребенка оказался пистолет, и почему металлоискатель не показал его наличие во время проверки.

Некоторые подростки в беседе с репортерами похвастались, что держали оружие еще до урока. Полиция проверяет и эту информацию.

В школе, где произошла стрельба, учатся 365 человек с шестого по восьмой класс. Большинство учащихся латиноамериканского происхождения, многие — из малообеспеченных семей.