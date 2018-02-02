Стрельба в Лос-Анджелесе: школьница думала, что пистолет - игрушка

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Кровавый инцидент, произошедший накануне в одной из школ Лос-Анджелеса, не является ни терактом, ни актом мести. Полиция города утверждает, что двенадцатилетняя виновница происшествия открыла стрельбу случайно.
В четверг ученица одной из местных школ устроила стрельбу в классе. Несколько детей и один взрослый получили различные травмы, один учащийся ранен в голову, он находится в критическом состоянии.
По информации американских телеканалов, полиция Лос-Анджелеса сообщила, что огонь был открыт неумышленно: в школьном рюкзаке находился пистолет, он выстрелил после падения. Сама девочка сказала, что считала оружие игрушечным. Ей предъявлены обвинения в неосторожном обращении с оружием. Идет дополнительное расследование. В частности, выясняется, как у ребенка оказался пистолет, и почему металлоискатель не показал его наличие во время проверки.
Некоторые подростки в беседе с репортерами похвастались, что держали оружие еще до урока. Полиция проверяет и эту информацию.
В школе, где произошла стрельба, учатся 365 человек с шестого по восьмой класс. Большинство учащихся латиноамериканского происхождения, многие — из малообеспеченных семей.
Middle school shooting renews debate over how L.A. Unified keeps students safe https://t.co/UttFUog9nR pic.twitter.com/0eKEOOMZlA— Los Angeles Times (@latimes) 2 февраля 2018 г.