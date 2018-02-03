Россия может оперативно отреагировать на ядерную угрозу НАТО

Если на базах НАТО в Восточной Европе появятся ядерные заряды, Россия будет вынуждена защитить себя от этой угрозы, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Военно-техническое развитие России позволяет ей моментально отреагировать на возможное размещение ядерных зарядов на базах США и НАТО в Восточной Европе и Прибалтике. Об этом заявил в субботу первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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США будут размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерные заряды, включая самолеты F-35, говорится в новой американской ядерной доктрине. В бюджете Пентагона на 2018 год заложено 200 млн долларов, для строительства и расширения авиабаз в Эстонии и Латвии, а также Венгрии, Норвегии, Румынии и Словакии, для бесперебойного использования самолетов F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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"С военно-технической точки зрения для России это простая локализация. В случае, если авиация США с ядерными зарядами будет размещена на их базах в Восточной Европе и базах НАТО в Прибалтике, на бывших советских аэродромах и аэродромах стран бывшего Варшавского договора, конечно, у России оперативно будет перенацелено все (на эти цели)", — цитирует Клинцевиа РИА Новости.

"Россия будет вынуждена защищать себя от этих угроз", — добавил он.