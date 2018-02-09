YouTube не нашел следов влияния России на результаты Brexit

YouTube не смог найти никаких доказательств вмешательства России в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила директор компании по связям с государственными структурами Джунипер Даунс во время слушаний в рамках визита делегации британского комитета по цифровым технологиям в Вашингтон.

По словам Даунс, YouTube провел тщательное расследование.

"Мы рассмотрели все рекламные объявления, имеющие какую-либо связь с Россией, и не нашли доказательств того, что наши сервисы использовались, чтобы вмешаться в проведение референдума", — заявила представитель самого популярного в мире видеохостинга.

Ранее с тем же заявлением выступил представитель сервиса микроблогов Twitter — компания тоже не смогла найти доказательств влияния России на результаты британского референдума.

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В октябре 2017 года британский парламентерий-консерватор Дамиан Коллинз запросил у руководства популярной социальной сети Facebook информацию, которая могла бы хоть отчасти возложить ответственность за печальные итоги референдума Brexit на Россию.

Вопрос якобы имевшего места вмешательства России в британский референдум поднимался также в ходе переговоров министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Бориса Джонсона во время визита последнего в Москву в декабре прошлого года.

С конца марта 2019 года Евросоюз будет состоять из 27 стран — Великобритания на основании итогов общенационального референдума, который получил название Brexit, выйдет из его состава. На референдуме 23 июня 2016 года за выход из Евросоюза тогда проголосовали 51,9% британцев, за сохранение членства страны в объединении — 48,1%.