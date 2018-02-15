НАТО готовится к новой миссии в Ираке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о необходимости таких действий, сослался на соответствующий запрос от властей Ирака

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Министры обороны стран-членов НАТО договорились инициировать миссию по обучению правительственных силовых структур Ирака.

Такое решение было принято в четверг на заседании Совета министров обороны стран альянса.

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Как заявил журналистам на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг, миссия не будет боевой.

Она создается по просьбе иракского правительства и коалиции.

"Мы только что договорились начать планировать тренировочную миссию НАТО в Ираке по запросу иракского правительства и коалиции. Мы планируем усилить присутствие НАТО, но мы не планируем боевую миссию ", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что скорее всего о старте миссии будет объявлено на саммите НАТО в июле.

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