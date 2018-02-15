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Единый день голосования в регионах России

Сколько российских избирателей проживает в Молдове

© Sputnik/ Максим Богодвид
В мире
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Республика Молдова занимает второе место по количеству зарегистрированных российских избирателей среди 145 стран мира.

КИШИНЕВ 15 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг рассказала о том, как будут проводиться выборы президента России за рубежом, а также о количестве зарегистрированных избирателей.

Заседание ЦИК РФ
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Президентские выборы в России как механизм подтверждения лидерства

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Всего по состоянию на 14 февраля загранучреждениями МИД РФ создано 378 избирательных участков в 145 странах мира.

"По информации на 1 января наибольшее количество избирателей зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч человек, Молдавии — 189 тысяч, Израиле — 146 тысяч, Эстонии — 114 тысяч, США — 104 тысячи, Абхазии — 89 тысяч, Украине — 74 тысячи, Казахстане — 73 тысячи, Белоруссии — 67 тысяч, Латвии — 63 тысячи", — цитирует Захарову РИА Новости.

Официальный представитель российского МИД пояснила, что в страны с большим количеством избирателей планируется направить в помощь дополнительно сотрудников центрального аппарата Министерства иностранных дел РФ.

Для определенных категорий граждан, по тем или иным причинам не могущих проголосовать в день выборов, планируется организация досрочных выездных голосований, отметила официальный представитель министерства.

Она также коснулась и проведения выборов в тех местах, где условия голосования ухудшились.

В Латвии и Эстонии, где власти не разрешили увеличить число избирательных участков и провести выездные голосования, сообщила Захарова, голосование на участках будет проводиться в течение двух дней — 17 и 18 марта. Для жителей консульского округа Сан-Франциско, где было закрыто российское генконсульство, планируются выездные, досрочные голосования.

Выборы президента в России
© Sputnik/
Выборы президента в России
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