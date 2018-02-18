Российские лыжники завоевали серебро в олимпийской эстафете

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Россияне стали серебряными медалистами лыжной эстафеты на Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане.
Об этом сообщил Олимпийский комитет России в твиттере.
Браво нашей молодой команде лыжников! Больше информации о «серебряной» эстафете👉 https://t.co/EiKjndbnKy pic.twitter.com/Y7Lcnka9hZ— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 февраля 2018 г.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила спортсменов и тренеров за проявленные силу духа и волю на "такой трудной Олимпиаде".
Ранее лыжницы из России в соревнованиях в таком же формате пришли к финишу третьими и завоевали бронзовые медали.
Победили в эстафете лыжники из Норвегии, которые прошли дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Российский спортсмен Денис Спицов пришел к финишу на 9 секунд позже. Третьими финишировали представители сборной Франции, которые уступили победителям 36 секунд.
Сборная Норвегии на сегодняшний день является лидером в командном зачете.