Все 66 человек на борту разбившегося в Иране самолета погибли

Неизвестно, находились ли на борту граждане Молдовы

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. О гибели всех 66 пассажиров, которые находились на борту разбившегося в Иране самолета, сообщил представитель авиакомпании Aseman Airlines, владельца воздушного судна.

Пассажирский лайнер ATR-72, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Ясудж, упал в провинции Исфахан в центре страны. Катастрофа произошла в труднодоступной горной местности, что затрудняет работу спасателей. Густой туман препятствует посадке вертолетов.

Неизвестно, были ли на борту самолета граждане Молдовы.

Посольство России в Тегеране проверяет информацию на предмет нахождения среди пассажиров росграждан”, — говорится в сообщении Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

#Иран — В провинции Исфахан в центральной части страны потерпел крушение самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж, с 60 людьми на борту. Посольство России в Тегеране проверяет информацию на предмет нахождения среди пассажиров росграждан. — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 18 февраля 2018 г.​

На борту воздушного судна находились 60 пассажиров, двое пилотов, двое бортпроводников и двое сотрудников службы безопасности.

Иранский журналист Сабхан Хассанванд опубликовал в своем твиттере карту местности, в которой произошла авиакатастрофа.

#BREAKING

Iranian plane carrying 60 passengers, with 6 crew, from Tehran to Yasuj, disappears from radar, crashes near Semirom, Isfahan pic.twitter.com/S6tCStmMHE — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 18 февраля 2018 г.

​Лайнер изчез из поля зрения диспетчеров менее чем через час после взлета из тегеранского аэропорта. Тип самолета пока неизвестен, информации о возможных причинах авиакатастрофы не сообщается.