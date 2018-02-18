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Домохозяйка при уборке получает больше вреда, чем курильщик

Уборка убивает легкие женщин быстрее, чем курение, выяснили ученые

CC BY 2.0 / Aqua Mechanical / Bathroom Cleaning
В мире
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По итогам исследования с участием 6000 человек выяснилось, что чистящие средства серьезно вредят здоровью женщин

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Регулярная уборка буквально убивает домохозяек и профессиональных домработниц. Виной всему стали мельчайшие капли чистящих средств и детергентов, которые поднимаются в воздух при уборке и серьезно вредят легким. 

Об этом говорится в статье, опубликованной в издании "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine", одном из ведущих медицинских журналов США. 

По словам ученых, ежедневная уборка, которой женщины занимаются десятилетиями, наносит легким женщин столько же вреда, сколько табак — курильщику, который выкуривает по пачке сигарет в течение 20 лет. Также у женщин-домохозяек и профессиональных уборщиц чаще диагностируют астму.

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© Sputnik/ Vitaly Ankov
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Во время уборки человек неизбежно вдыхает воздушно-капельную взвесь, состоящую из частиц химических препаратов, способных повредить даже кожу. Бытовая химия, предназначенная для отбеливания простыней и чистки ржавых труб, превращает нежные слизистые оболочки буквально в лохмотья.

Как ни удивительно, этот эффект выявлен только у женщин. Возможно, это связано с тем, что мужчины-уборщики на производстве имеют дело с другими, менее вредными веществами, чем бытовая химия. Кроме того, организм мужчины лучше адаптируется к воздействию агрессивной среды, заявляют исследователи.

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Авторы исследования взяли за основу итоги опроса "European Community Respiratory Health Survey", который был проведен в странах Европы с целью изучения астмы. Более 6000 мужчин и женщин не только заполнили анкеты, но и прошли обследование легких. Во время обследования изучались два основных показателя здоровья легких — объем выдоха и емкость легких. Первая цифра показывает, сколько воздуха выдыхает человек за секунду, вторая — какой объем воздуха покидает легкие при сильном выдохе.

Сравнение показало, что у женщин, которые регулярно имеют дело с бытовой химией, эти показатели намного меньше, а их легкие "изнашиваются" намного быстрее.

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Теги:
домохозяйка, здоровье, уборка
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