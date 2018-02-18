Погибший в Ирландии 20-летний гражданин Молдовы не дожил до первой зарплаты

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Трагический случай вывел на первые страницы ирландских газет сообщения о 20-летнем юноше из Молдовы, который погиб, находясь в Ирландии на заработках.
Как сообщила газета "Irish Mirror", молодого человека переехал автопогрузчик на хладокомбинате Kildare Chilling Company в городе Килдэр провинции Ленстер. От полученных травм рабочий скончался.
В день гибели юноша должен был получить свою первую зарплату.
Ирландская инспекция в области труда и безопасности инициировала проверку на предприятии.