Кто будет соперником российской сборной по хоккею, определится 20 февраля

Россияне сыграют с победителем матча Словения-Норвегия в четвертьфинале Олимпиады-2018

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Хоккеисты сборной России будут играть в четвертьфинале Олимпийских Игр с победителем матча квалификации плей-офф Словения-Норвегия.

Лидеры групп – команды Чехии, России, Швеции, а также Канала, показавшая лучший результат из занявших второе место, начнут с четвертьфинала. Остается еще восемь сборных команд, которые сразятся играх квалификации плей-офф.

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Напомним, что российские хоккеисты, уступив в первом матче словакам (2:3), в следующих матчах с очевидным преимуществом победили сборные Словении (8:2) и США (4:0). Словенцы стали вторыми в группе B, одержав две победы, а норвежцам досталось место замыкающих в группе С.

Игра Словения-Норвегия состоится 20 февраля, а игры четвертьфинала — 21 февраля.

Сборная Швеции сразится за выход в полуфинал сыграет с победителем матча Швейцария-Германия, Чехия – с победителем встречи США-Словакия, Канада – с выигравшим в паре Финляндия-Южная Корея.