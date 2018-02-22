Нечеловеческая мода: в Милане модели вышли на подиум с головами в руках

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik, Иван Бурзум. Головы в руках моделей и взрывпакеты вместо пригласительных — так шокировали зрителей на модном показе бренда Gucci в Милане.

Как сообщает российское издание "Известия" с ссылкой на западные СМИ, подиумное пространство было сооружено виде палаты с хирургическим столом в центре.

Модели держали в руках вместо сумочек и других аксессуаров муляжи в виде своих же голов. Креативный директор Gucci Алессандро Микеле сравнил шоу с хирургическим кабинетом.

"Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе", — сказал он.

Показ Gucci прошел в официальном шоуруме бренда. Любопытно, что кроме голов, модели продемонстрировали "детенышей" драконов и змей. А кто-то даже вышел и с третьим глазом на лбу.

Публикация от Marc Goehring (@marcgoehring) Фев 21, 2018 в 6:45 PST

Публикация от Manish D Mishra (@dandydujour) Фев 21, 2018 в 7:21 PST

Необычным для такого действия было и музыкальное сопровождение. В зале звучала средневековая католическая секвенция Stabat Mater. Первая часть текста повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа; вторая — молитва грешника к Богородице, заканчивающаяся просьбой о даровании ему спасительного рая.

В видеоролике в конце звучит резонный вопрос: "Где же креативный директор черпает вдохновение?"