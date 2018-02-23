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Финальные дебаты Трампа и Клинтон

Трамп: "Мы отдали $150 миллионов стране, которая никогда не уважала США"

© REUTERS/ Joe Raedle
В мире
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Президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консерваторов в Вашингтоне, назвал самого худшего переговорщика своей страны и выразил сожаление о сделке с Ираном.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Бывший глава Госдепа Джон Керри — самый плохой переговорщик США, такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. 

 Трамп отметил, что ядерная сделка с Ираном, которую заключал экс-госсекретарь, — односторонняя, передает РИА Новости. 

"Это была чудовищная сделка. Кто мог бы подумать, что вы отдадите 150 миллионов долларов стране, которая никогда не уважала нас… Керри, возможно, самый плохой переговорщик, которого я когда-либо видел", — заявил Трамп.

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© AFP 2018/ OMAR HAJ KADOUR
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В октябре 2017 года Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Президент сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" иранской сделки. Он также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Теги:
сделка, переговоры, трамп, сша
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