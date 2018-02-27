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Новый вирус-шифровальщик обнаружен специалистами

Опасный вирус-шифровальщик вымогает биткойны у своих жертв

© Photo: Sergey Nivens
В мире
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Это уже третий с начала года новый мощный вирус, с которым трудно бороться, после Saturn и GandCrab.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Тревожные сообщения поступают из лабораторий, которые борются с распространением компьютерных вирусов. Обнаружен новый вирус-вымогатель под названием Data Keeper. Его особенность в том, что выкуп за расшифровку файлов он требует в биткойнах.

Первые жертвы нового вируса были обнаружены уже 22 февраля, сообщает Bleeping Computer.

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Опасность Data Keeper состоит еще и в том, что вы даже не знаете до последнего момента, какие из ваших файлов заражены. Вирус никак не обозначает зашифрованные им файлы, не меняет их названия и расширения. Обнаружить, что вы лишились важного документа, можно лишь при попытке открыть файл.

Кроме того, вирус может зашифровать сеть, в которой находится зараженный компьютер.

Вирусы-вымогатели становятся все более популярны среди киберпреступников. Data Keeper стал уже третьим с начала года новым вирусом. Ему предшествовали вирусы-шпионы Saturn и GandCrab.

 

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Теги:
биткойн, вирус-вымогатель, компьютер
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