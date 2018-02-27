Американка шокировала врачей – два месяца не замечала пулю в голове

Женщина поссорилась с другом, тот вынул пистолет и выстрелил в нее в упор.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Врачи медицинского центра в Атланте заявляют, что в жизни не видели ничего подобного. К медикам обратилась 41-летняя женщина с жалобой на головные боли. Во время осмотра терапевт обнаружил в черепе женщины пулю от пистолетного патрона.

Женщина даже не подозревала, что носит пулю в голове, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Как выяснили полицейские, в нее два месяца назад выстрелил 38-летний сожитель, который сейчас находится в федеральном розыске. Поссорившись с подругой, мужчина вынул пистолет и выстрелил ей в голову. По мнению медиков, женщину спасло уникальное стечение обстоятельств, угол выстрела и расположение костей черепа.

После извлечения пули боли у пострадавшей прекратились.