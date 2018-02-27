Симоньян прокомментировала новые нападки на Sputnik и RT

Маргарита Симоньян иронично отметила, что запретить новости Sputnik и RT хотят "во имя свободы слова".

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение изменить алгоритм в лентах новостей для "борьбы" с материалами Sputnik и RT.

из личного архива Вячеслава Смирнова Эксперт: западные СМИ часто грешат откровенными "фейками"

Ранее старшие научные сотрудники американского Совета по международным отношениям Роберт Д. Блэквилл и Филип Х. Гордон высказались за принятие закона, который бы помог ограничить присутствие "таких органов российской пропаганды, как RT и Sputnik в лентах новостей".

Также Блэквилл и Гордон, занимавшие высокие должности в американских структурах безопасности, предложили разработать законопроекты, позволяющие определять политическую рекламу, за которой стоят иностранные спонсоры, удалять фейковые аккаунты и материалы.

"Теперь нас хотят запретить в лентах новостей. Во имя свободы слова, разумеется", — цитирует Симоньян ria.ru.

На минувшей неделе Маргарите Симоньян пришлось комментировать обвинения официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт в том, что агентство Sputnik и телеканал RT "несут ответственность" за прекращение насилия в Сирии.

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"Раньше, когда в Госдепе не знали ответа, говорили, что уточнят в офисе. Теперь они ищут ответы на RT и Sputnik. Тоже неплохо", — иронично отметила Симоньян.

В США ведется кампания против Sputnik и RT. Американские власти и СМИ бездоказательно обвиняют российские медиа во вмешательстве в американские выборы и в пропаганде.

Осенью прошлого года минюст США внес в список иноагентов телеканал RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator, вещающую на FM-частотах. Еще одну американскую компанию — Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующую программы Sputnik на АМ-частотах, предупредили о возможности регистрации иноагентом.