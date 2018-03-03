Столкновения в Киеве: десять пострадавших, 50 задержанных

Полицейские в субботу утром снесли палаточный городок перед украинской Радой, началась потасовка между правоохранителями и протестующими, сообщают местные СМИ.

КИШИНЕВ, 3 мар —Sputnik. Следственные мероприятия в палаточном городке перед Радой, завершились беспорядками и арестами. Митингующие зажгли шины, оказали сопротивления людям в погонах. В результате, полиция задержала 50 человек, передает РИА Новости Украина.

Пострадали в время потасовки шесть протестующих и четверо полицейских.

Палаточный городок перед украинским парламентом появился осенью прошлого года. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил местным СМИ, что полиция проводит следственные действия по разрешению суда в рамках расследования нескольких уголовных дел. По его словам, во время проведения следственных действий оперативники нашли два предмета, напоминающие гранаты.