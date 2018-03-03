Министр: Румыния укрепляет военный потенциал в регионе Черного моря

После доклада российского президента о новейших разработках вооружения и военной техники, министр обороны Румынии заговорил о важности своей страны в регионе.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор считает, что его страна самый важный элемент и поставщик безопасности в регионе Черного моря, сообщают в субботу румынские СМИ.

© AFP 2018/ GIL COHEN-MAGEN Чем опасна для Молдовы база ПРО США в Румынии и кто зовёт нас на фронт

Такое заявление министр сделал в виде реплики на вопрос о новом российском вооружении, презентацию которого провел на днях президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию.

Эксперт: базы в Румынии и Польше нарушают противоракетный договор>>>

"Как страна-член НАТО и находясь в стратегическом партнерстве Соединенными Штатами, мы, конечно, очень внимательны и обеспокоены тем, что происходит в Черном море. Считаем, что в настоящее время Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море, и поэтому мы и укрепляем наш потенциал… Мы знаем, что у нас есть хорошо продуманная программа, чтобы в любой момент продемонстрировать, что как военный альянс, подготовлены здесь, в Черном море", — цитирует слова Фифора агентство Agerpres.

По словам министра, все силы страны в настоящее время являются операционными и, в соответствии с важными программами оснащения, "Бухарест продолжает наращивать возможности в области обороны и сдерживания, которые есть у Румынской армии в Черном море".

Россия может оперативно отреагировать на ядерную угрозу НАТО>>>

"Практически, мы соседствуем с Российской Федерацией в Черном море, и хочу сказать, что ведется достаточно интенсивная гибридная война, которую ощущает и Румыния. Не говорю о кибервойне, существует и это. Армия Румынии готова противостоять этим вызовам, и считаем, что блестяще противостоим им в настоящее время", — отметил Фифор.