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Военный корабль НАТО в порту Констанца, Румыния - архивное фото

Министр: Румыния укрепляет военный потенциал в регионе Черного моря

© AP Photo / Vadim Ghirda
В мире
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После доклада российского президента о новейших разработках вооружения и военной техники, министр обороны Румынии заговорил о важности своей страны в регионе.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор считает, что его страна самый важный элемент и поставщик безопасности в регионе Черного моря, сообщают в субботу румынские СМИ.

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Такое заявление министр сделал в виде реплики на вопрос о новом российском вооружении, презентацию которого провел на днях президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию.

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"Как страна-член НАТО и находясь в стратегическом партнерстве Соединенными Штатами, мы, конечно, очень внимательны и обеспокоены тем, что происходит в Черном море. Считаем, что в настоящее время Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море, и поэтому мы и укрепляем наш потенциал… Мы знаем, что у нас есть хорошо продуманная программа, чтобы в любой момент продемонстрировать, что как военный альянс, подготовлены здесь, в Черном море", — цитирует слова Фифора агентство Agerpres.

По словам министра, все  силы страны в настоящее время являются операционными и, в соответствии с важными программами оснащения, "Бухарест продолжает наращивать возможности в области обороны и сдерживания, которые есть у Румынской армии в Черном море".

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"Практически, мы соседствуем с Российской Федерацией в Черном море, и хочу сказать, что ведется достаточно интенсивная гибридная война, которую ощущает и Румыния. Не говорю о кибервойне, существует и это. Армия Румынии готова противостоять этим вызовам, и считаем, что блестяще противостоим им в настоящее время", — отметил Фифор.

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Теги:
Черное море, потенциал, вооружение, нато, Румыния
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