Президент США носил зубы, вырванные у африканских рабов

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Еще один исторический миф не выдержал проверки. На этот раз – миф о "деревянной челюсти" президента США Джорджа Вашингтона, портрет которого украшает 100-долларовые купюры, некогда самые популярные на пространстве СНГ.

Легенды о великих президентах изучает каждый американский школьник. Например, легенда об Аврааме Линкольне с топориком, которым тот рубил жерди для изгороди. Или о Джордже Вашингтоне, который был настолько скромен, что носил деревянную вставную челюсть с деревянными зубами. В честь двух этих президентов в США установлен специальный праздник — 16 февраля, когда по всей стране начинаются дешевые распродажи, или сейлы.

Во время подготовки очередного научного труда биографы Вашингтона обратились к стоматологам, чтобы выяснить подробности о его деревянных зубах, и получили неожиданный результат. Как заявили медики, в течение жизни у Вашингтона было множество как съемных, так и несъемных зубных протезов. Однако как выяснилось, среди них не было ни одного деревянного.

В конце XVIII века, стоматология уже вовсе не была примитивной, как это иногда представляют сейчас. Первый зуб Вашингтону удалили всего в 24 года. А к 1798 году у него остался только один зуб, премоляр на нижней челюсти. Именно тогда он начал носить полноценные вставные челюсти.

В те времена зубные протезы делали в основном, из натуральных материалов, например, из слоновой кости. Но самым лучшим и дорогим материалом считались человеческие зубы.

Ученый-биограф жизни Джорджа Вашингтона из Вирджинского университета Кэтрин Геред считает, что на взгляд современного человека, это может выглядеть страшновато. Об этом она заявила для научно-популярного портала LiveScience: "Зубы обычно выдирали у рабов. В лучшем случае – у бедняков, которым платили за это гроши и не тратились на анестезию. Возможно, свою речь на инаугурации на пост президента США Вашингтон произносил ртом, который был полон зубов, вырванных у рабов".

По мнению исследователей, миф о "деревянных зубах" родился во время встреч Вашингтона с избирателями, которые в большинстве своем были плохо образованы или даже неграмотны. Вероятно, протезы изменили цвет под воздействием времени и красных вин. Покрытые трещинами протезы вполне могли напоминать текстуру и цвет древесины.