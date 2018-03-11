Разыграны медали второго соревновательного дня Паралимпийских игр-2018

Второй соревновательный день не принес наград спортсменам из России на зимних Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Российские паралимпийцы бились за четыре из восьми комплектов наград. Победу в этих видах спорта одержали швейцарец Тео Гмур (супергигант, стоячие спортсмены), Якуб Крако из Словакии (супергигант, спортсмены с нарушением зрения), Мари Боше из Франции (супергигант, стоячие спортсмены) и американская горнолыжница Кендалл Гретш 12 км, сидячие спортсмены).

Еще в четырех видах спортивной программы, где не участвовали российские спортсмены, золото получили Максим Яровый из Украины (лыжные гонки, 15 км, сидячие спортсмены), канадец Курт Оатуэй (супергигант, сидячие спортсмены), а Генриета Фаркасова из Словакии (супергигант, спортсмены с нарушением зрения) и Анна Шаффельхубер из Германии (супергигант, сидячие спортсмены).

© Sputnik/ Григорий Сысоев Российские паралимпийцы – в лидерах после первого соревновательного дня

По итогам второго дня соревнований команда России занимает 7-е место в медальном зачете. Напомним, вчера российские спортсмены завоевали две золотых и одну серебряную медали. На первом месте по итогам второго медального дня находится сборная США (4 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых).

Паралимпийские игры в корейском Пхенчхане стартовали 11 марта, а завершатся 18 марта.



