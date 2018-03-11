В этот день, 149 лет назад, европейцы узнали о существовании панд

Все любят симпатичных "плюшевых" увальней – китайских панд. Однако не все знают, что европейцы познакомились с этими удивительными созданиями сравнительно недавно, по историческим меркам.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Большая панда или бамбуковый медведь живут в горных регионах центрального Китая, в основном в Сычуани и в Тибете. Однако из-за труднодоступности этих районов европейцы познакомились с этими забавными медведями только в 1869 году.

Первым узнал о пандах французский натуралист и миссионер Жан-Пьер Арман Давид, который путешествовал по провинции Сычуань. Утром 11 марта 1869 года местные охотники принесли ему шкуру зверя, которого они называли бей-шуанг – "белогрудый медведь". По возвращению в Европу путешественник передал шкуру ученым Парижского музея естествознания, а затем экспедиции естествоиспытателей познакомились и с живыми представителями панд.

Ограниченность региона, в котором обитали панды, и активная охота на них в начале XX века едва не привели к их вымиранию. Вплоть до 2016 года панды считались исчезающим видом, насчитывающим чуть более 2000 животных.

Однако благодаря энергичным действиям Международного союза охраны природы и природных ресурсов статус панд в 2016 году изменился с "находящегося под угрозой" на "находящийся в уязвимом положении".

В Китае действует настоящая индустрия по сохранению и разведению панд. За убийство зверька в этой стране грозит тяжелое наказание.