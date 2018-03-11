Глава МИД Румынии: "Декларации об объединении" не имеют никакой силы

Теодор Мелешкану заявил, что декларации, о принятии которых сообщили ряд коммун в районах Республики Молдова, не будут учитываться Румынией и не повлияют на отношения двух стран.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что декларации об объединении с Румынией, принятые в некоторых селах Республики Молдова, не имеют никакой юридической ценности и не скажутся на отношениях соседних стран, сообщает румынское агентство Mediafax.

Это заявление глава МИД Румынии сделал, выступая в городе Плоешть на конференции политической партии "Альянс либералов и демократов" (ALDE).

"С моей точки зрения, декларации об объединении, которые приняты руководством многих коммун, фактически являются лишь выражением желания быть ближе к Румынии. Они не имеют юридической ценности и не повлияют никаким образом на наши отношения с Республикой Молдова", — сказал Мелешкану.

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Напомним, что с начала года руководство ряда сел в районах Молдовы заявило о принятии символических "деклараций об объединении". По их словам, таким образом они хотели отметить столетнюю годовщину со дня вхождения Бессарабии в Румынию в 1918 году. В ответ в нескольких сотнях населенных пунктов были приняты контр-декларации в поддержку государственности и суверенитета Республики Молдова.