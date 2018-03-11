Шредер: быть президентом России — самое сложное, что можно представить

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер признался, что никогда не хотел бы оказаться на месте президента России, потому что это "самое сложное, что только можно представить в политике".

"Я всегда говорил, что есть две должности, которые я бы никогда не хотел занимать. Одна — это место папы Римского, а другая — место президента России", — сказал Шредер в фильме "Путин" политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова. Среди главных сложностей экс-канцлер ФРГ назвал "необходимость держать воедино эту огромную страну".

Как известно, Герхарда Шредера и президента России Владимира Путина связывают давние дружеские отношения. Экс-канцлер Германии заметил, что не собирается отказываться от этой дружбы в угоду политической конъюнктуре в Германии.

"Почему я должен [изменить отношение к Владимиру Путину]? Это основано на личной дружбе. Это меньше всего связано с политикой. Скорее всего, это отношение людей друг к другу. Я не собираюсь этого менять. Я вынужден иметь дело с критикой, которую я испытываю в Германии. Это для меня не проблема", — сказал Герхард Шредер в фильме "Путин".

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Как считает Шредер, его единственная проблема, которая связана с президентом России — это физическая форма российского президента. Однако экс-канцлер считает, что может поспорить с Путиным в некоторых видах спорта: "Он играет в хоккей, я не умею. Я плаваю, но не так хорошо, как он. Он, кажется, начал заниматься теннисом. Вот здесь у него нет шансов против меня. Но я боюсь, что если сейчас он это услышит, то начнет тренироваться", — заметил Шредер.

Напомним, что первая встреча Герхарда Шредера и Владимира Путина состоялась в 2000 году. Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 года по 2005 год.