Реформа образования в Румынии — школьников хотят усадить за парты на 15 лет

Два года детского сада и последние два года средней школы могут стать в Румынии обязательными к 2020 году.

КИШИНЕВ, 11 марта — Sputnik. Палата депутатов румынского парламента рассмотрит инициативу, согласно которой длительность обязательного образования в этой стране увеличится до 15 лет, пишет пресса из соседней страны.

Предлагается включить в обязательное среднее образование последние две группы детского сада — среднюю и старшую, а также два последних лицейских года. Согласно проекту, это может произойти до 2020 года, заявляет бывший министр образования Румынии Ливиу Поп.

В настоящее время обязательное образование в Румынии составляет 11 классов, в том числе подготовительный класс и 10-летнее обязательное среднее образование.