Французский биатлонист подарил свою медаль юной российской болельщице

Во время выступления на Кубке мира известный спортсмен Мартен Фуркад растрогал зрителей на трибунах.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Биатлонист Мартен Фуркад из Франции вызвал всеобщий восторг на трибунах, когда после масс-старта на 15 километров в соревнованиях Кубка мира подарил завоеванную им серебряную медаль девочке из России.

Об этом сообщил в Instagram комментатор соревнований в финском городе Контиолахти и опубликовал видео момента.

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Мар 11, 2018 в 7:19 PDT

Француз создал своеобразную традицию — спортсмен, которому недавно исполнилось 29 лет, всегда после награждения дарит детям кубковые медали. Однако наград, завоеванных на чемпионатах мира и Олимпиадах это не касается.

Победителем соревнований на масс-старте стал австриец Юлиан Эберхард. Бронзовой медалью был награжден россиянин Антон Шипулин.