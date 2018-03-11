Французский биатлонист подарил свою медаль юной российской болельщице

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Биатлонист Мартен Фуркад из Франции вызвал всеобщий восторг на трибунах, когда после масс-старта на 15 километров в соревнованиях Кубка мира подарил завоеванную им серебряную медаль девочке из России.
Об этом сообщил в Instagram комментатор соревнований в финском городе Контиолахти и опубликовал видео момента.
Француз создал своеобразную традицию — спортсмен, которому недавно исполнилось 29 лет, всегда после награждения дарит детям кубковые медали. Однако наград, завоеванных на чемпионатах мира и Олимпиадах это не касается.
Победителем соревнований на масс-старте стал австриец Юлиан Эберхард. Бронзовой медалью был награжден россиянин Антон Шипулин.