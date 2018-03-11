Илон Маск впервые показал видео скоростного подземного электробуса

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Илон Маск, владелец и основатель корпораций Tesla и SpaceX впервые показал, как может выглядеть его проект переноса городского транспорта в подземные тоннели, специально проложенные под мегаполисами.

Об этом проекте Маск говорит давно, однако на презентации стало ясно, что концепция серьезно поменялась. Если раньше речь шла о переносе под землю личного транспорта, чтобы разгрузить городские магистрали, то теперь речь идет об общественном электротранспорте. Маск вовремя сообразил, что если пробки, которые создают личные автомобили, переместятся с поверхности под землю, то лучше не станет, станет хуже.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

​На презентации Маск заявил, что скорость передвижения электробусов составит до 241 километров в час, это невероятная скорость для любого большого города.