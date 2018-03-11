Видео с муравьями, танцующими вокруг iPhone, удивило пользователей сети

Необъяснимое поведение насекомых ставит в тупик даже ученых. Жизнеспособной версии причины подобных "танцев" пока не появилось.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Интернет-пользователи в социальных сетях активно обсуждают видеозапись, на которой муравьи демонстрируют странное поведение.

Множество муравьев хаотично двигаются вокруг лежащего на поверхности iPhone. Но как только звучит входящий звонок, они мгновенно, будто по команде, выстраиваются в круг и "водят хоровод" вокруг устройства.

Очевидно, что поведение насекомых как-то связано с вибрацией, которая исходит от телефона. Однако почему вибрация заставляет муравьев кружиться вокруг аппарата, эксперты-энтомологи, которые также посмотрели видео, объяснить не могут.



