Глава МИД Румынии: хотим прагматичных отношений с Россией

По мнению румынского министра иностранных дел, обязательства страны в рамках НАТО не означают отказа от диалога с Российской Федерацией.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что его стране нужны прагматичные и предсказуемые отношения с Российской Федерацией. В то же время он подтвердил, что Румыния намерена поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО.

"Румыния хочет, чтобы прагматичные и предсказуемые отношения с Российской Федерацией, с учетом интересов обоих государств, основывались на общих нормах и принципах международного права и на взаимности", — сказал глава МИД Румынии в интервью журналу "Q Magazine", передает ro.sputnik.md из Бухареста.

Мелешкану заявил, что в контактах с российской стороной Румыния исповедует "двойной подход".

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU База ПРО США в Румынии - Дамоклов меч над Молдовой

"Мы хотим вести диалог с российской стороной в тех областях, которые не подпадают под режим санкций. (…) По линии НАТО мы продолжаем поддерживать двойной подход в отношении России, с одной стороны, основанный на сильной защите и сдерживании, а с другой — на наличии прагматического диалога на взаимной основе", — сказал он.

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Мелешкану сообщил, что это базовый подход, который был принят союзниками по Альянсу в 2014 году, и вновь подтвержден на Варшавском саммите НАТО в 2016 году.