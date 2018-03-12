"Инопланетные здания " в Испании потрясли пользователей Instagram

Невероятный дизайн 80-х годов — отели, которые выглядят как декорации из фантастического фильма.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Удивительную серию снимков "инопланетных" высотных зданий опубликовал в Instagram испанский фотограф Аль Мафер. Фотографии зданий в городе Бенидорм, что в провинции Валенсия, он назвал "марсианской" архитектурой.

Гостиницы, по признанию прессы, на снимках Аль Мафера действительно выглядят, словно постройки внеземной цивилизации в фантастическом фильме.

В последние десятилетия XX века отели, построенные не "вширь", а "ввысь", стали модным трендом в мире архитектуры. Небоскребы-гостиницы строили особенно активно в середине 1980-х годов.

По статистике, в испанском Бенидорме самое большое количество высотных зданий на душу населения во всей Испании.