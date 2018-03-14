Впервые в истории США: главой ЦРУ может стать женщина

У политиков и СМИ США к кандидатуре Джины Хаспел лишь одна претензия - она возглавляла тюрьму ЦРУ, в которой применялись пытки.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Джины Хаспел на должность директора ЦРУ вместо Майка Помпео, которого назначил главой госдепа.

Если конгресс США утвердит Хаспел, то она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку. У политиков и СМИ США к этой кандидатуре лишь одна претензия. Она руководила тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где к подозреваемым применялись пытки, в том числе с помощью утопления.

Глава комитета вооруженным силам сената США Джон Маккейн уже заявил, что сенат внимательно изучит биографию Хаспел при рассмотрении ее кандидатуры на пост главы ЦРУ и потребует от нее заверений, что она не допустит использования пыток в работе агентства.

"Пытки заключенных в тюрьмах США в течение последнего десятилетия были одними из самых мрачных страниц в американской истории. Госпожа Хаспел должна в рамках утверждения (сенатом) разъяснить характер и масштабы ее участия в программе допросов ЦРУ. Я знаю, что сенат выполнит свою работу по изучению биографии госпожи Хаспел, а также ее убеждений в отношении пыток и ее подхода к действующему законодательству", — написал он, передает РИА Новости.

"После событий 11 сентября наше правительство растратило драгоценный моральный авторитет в бесполезной попытке осуществлять разведку посредством пыток. Мы по-прежнему имеем дело с последствиями этого совершенно ошибочного решения", — продолжил Маккейн и напомнил, что в действующем законодательстве США пытки запрещены.

"Любой кандидат на должность директора ЦРУ должен безоговорочно отстаивать этот запрет", — подытожил сенатор.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой курировала Хаспел.